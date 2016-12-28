"Газпром" продовжує порушувати контрактні зобов'язання з транзиту газу – "Укртрансгаз"

Російський газовий монополіст "Газпром", що постачає природний газ до країн ЄС через територію України, продовжує порушувати умови транзитного контракту, не дотримуючись встановленого значення тиску газу, знижуючи його на вході в українську газотранспортну систему на східному кордоні.

Про це у соцмережі Facebook повідомив прес-секретар держкомпанії-оператора ГТС україни "Укртрансгаз" Максим Белявський.

"Газпром" продовжує порушувати контрактні тиску: на російській станції "Суджа" зафіксовано його різке зниження на 9% від норми", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укртрансгазу", незважаючи на такі порушення з боку "Газпрому", Україна продовжує виконувати транзитну заявку і забезпечувати необхідні тиску на західному кордоні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" заявляв про систематичні порушення "Газпромом" умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У "Нафтогазі" припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні-за незадовільного стану частині російської газотранспортної інфраструктури.

В середині грудня "Укртрансгаз" повідомляв, що з 30 днів листопада контрактне тиск на газовимірювальній станції "Писарівка" витримувалося тільки 12 днів, а на станції "Суджа" воно стабільно було нижчим за контрактні умови.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу. У січні-листопаді 2016 року транзит зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 73,5 мільярда кубометрів.