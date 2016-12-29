"Нафтогазу" слід позбутися нафтовидобувних активів в Єгипті – Коболєв

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" слід позбутися своїх нафтовидобувних активів в Єгипті, оскільки вони є неприбутковими.

Про це на зустрічі з журналістами 28 грудня заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Його (нафтодобувний бізнес в Єгипті) можна розвивати, а можна з нього виходити... Я вважаю, що з нього треба виходити", - сказав Коболєв, додавши, що на сьогодні цей бізнес не приносить холдингу прибутку.

Також він зазначив, що "Нафтогаз" розглядав варіант продажу іноземного нафтовидобувного бізнесу, але для цього не знайшлося потенційних покупців.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом холдингу за 2015 рік, минулого року нафтовидобувна компанія Petrosannan Company, частка в якій належить дочірній компанії "Нафтогазу" - "Закордоннафтогазу", наростила показники видобутку сировини в 2015 році, порівняно з 2014 роком, на 20,7% нафти, здобувши 318 тисяч тонн, і у 3,8 рази по газу, отримавши 192 мільйонів кубометрів "блакитного" палива.

У 2015 році в Єгипті в рамках спільного проекту було завершено буріння 6 свердловин і розпочато будівництво трубопроводів, які дозволять Petrosannan Company реалізувати видобутий газ.

В кінці березня 2016 року Коболєв повідомив, що "Нафтогаз" хоче скоротити витрати на свій нафтовидобувний актив в Єгипті через низькі ціни на нафту. Тоді ж він заявляв, що не бачить доцільності в тому, щоб продавати іноземну компанію при наявній кон'юнктурі світових цін на нафту.

Довідка УНІАН. Проект з розвідки та видобутку вуглеводнів в Єгипті здійснюється "Нафтогазом України" з 2007 року, в рамках концесійної угоди між Єгиптом, "Нафтогазом" і "Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією". З 2012 року цими проектами керує спільна компанія Petrosannan Company. У 2015 році компанія здійснювала розвідку покладів нафти і газу в Східній і Західній пустелі Єгипту.

Згідно зі звітом холдингу за 2015 рік, загальні підтверджені і ймовірні запаси сировини, якими оперує "Закордоннафтогаз" в Єгипті складають 1,1 мільйона тонн нафти і 599,6 мільйона кубометрів газу.