У разі перемоги в Стокгольмському суді ціна на газ для населення буде знижена - Коболєв

Про це в інтерв'ю програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" розповів голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Якщо ми зможемо в рамках справи купівлі-продажу газу довести нашу позицію - це буде означати зниження справедливої ціни газу для України в порівнянні з тією, яка діє зараз. Це буде стосуватися всіх. В частині транзиту газу перемога означатиме, що ми зможемо отримати компенсацію за минулий період, коли ми недоотримували доходи, коли ми переплачували. Ці гроші прийдуть в «Нафтогаз» і уряд, як акціонер, зможе ними розпорядитися. І ми зможемо завершити процес виділення з «Нафтогазу» незалежного оператора газотранспортної системи (ГТС). Без цього рішення власником контракту є «Нафтогаз», ми ініціюємо другий процес, щоб мати можливість перевести контракт з «Нафтогазу» на нового оператора ГТС, в чиїй би власності він не був", - розповів Коболєв.

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Результат позову, за словами Колобова, буде відомо не раніше ніж через півроку.

"Потім кожна зі сторін зможе спробувати опротестувати рішення з процесуальних причин в іншому суді, в апеляційному. Не буду коментувати перспективи цієї операції", - резюмував голова НАК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-грудні в Арбітражній палаті Стокгольма відбулися слухання щодо газової суперечки між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом" щодо умов контракту, укладеного між компаніями в 2009 році. Спір стосувався формули ціни на газ, умов оплати газу, а також умов транзиту газу. Взаємні претензії сторін становлять кілька десятків мільярдів доларів.

Як очікується, Арбітраж Стокгольма прийме остаточне рішення щодо газової суперечки в першому півріччі 2017 року.