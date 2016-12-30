Гройсман закликав керівників Міненерговугілля забезпечити спокійне проходження новорічних свят

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав керівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а також глав державних енергохолдингів забезпечити спокійне проходження новорічних та різдвяних свят.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це Гройсман сказав в ході засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Сьогодні потрібно чітко обговорити питання: газ, електроенергія, вугілля, споживання, всі логістичні питання, проблемні питання, які можуть виникнути, щоб вчасно приймати необхідні рішення. Для мене важливо, щоб люди були зі світлом, електроенергією, теплом, у затишку, спокою. І це ваша безпосередня обов'язок, який треба виконувати", - цитує Гройсмана прес-служба.

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Голова уряду також закликав місцеві влади і Держрегулятор дати чіткий сигнал обленерго провести новорічні свята належним чином, не залишаючи людей один на один зі своїми проблемами. "Наполягаю на тому, щоб робота була організована таким чином, щоб було тепло, ясно і без позаштатних ситуацій", - сказав Гройсман.

Раніше в уряді зазначили, що країна забезпечена достатньою кількістю ресурсів для проходження всього опалювального сезону і буде працювати системно навіть в умовах пікових навантажень.