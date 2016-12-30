Транзит газу через Україну знизився на 19% через збільшення завантаження OPAL - "Нафтогаз"

Транзит природного газу з Росії через територію України в країни Європи з 22 по 28 грудня знизився на 19% в наслідок прийняття Європейською комісією рішення про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL, повідомила прес-служба Національної нафтогазової компанії "Нафтогаз України".

"Згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з 22 грудня "Газпром" значно наростив обсяги транспортування газу через газопровід "Північний потік". Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту через Україну за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг поставок газу в Європу двома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що з 22 грудня обсяги транспортування газу по маршруту "Північний потік" - OPAL" зросли з 57,1 мільйона кубометрів, до 80,5 мільйона кубометрів на добу (зростання на 41%). В результаті, "Газпром" наростив фізична завантаження газопроводу OPAL з 50% до понад 80% його потужності.

"За цей час обсяги транспортування газу через українську ГТС в напрямку Словаччини зменшилися з 148,9 мільйона кубометрів до 120,8 мільйона кубометрів на добу (-19%). Добовий обсяг газу, який був транспортований по українському маршруту і маршрутом Північний потік " -OPAL 22 і 28 грудня фактично не змінився 206 мільйонів кубометрів проти 201,3 мільйона кубометрів (-2%)", - йдеться в повідомленні

У компанії зазначили, що дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв'язок між збільшенням використання OPAL і зменшенням транзиту через території України і Словаччини. "Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL і відступ від стандартного європейського законодавства не приведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів, за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів.

За січень-листопад 2016 року транзит газу зріс на 22% – до 73,5 мільярда кубометрів.

Раніше "Нафтогаз України" повідомив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при наявних вже 50%), що дозволяє об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 мільйонів доларів в рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.

За даними польської нафтогазової компанії PGNiG, 27 грудня суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" до OPAL.

За даними компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз", з 31 грудня 2015 року по 24 грудня 2016 року через Україну було транспортовано 80,07 мільярда кубометрів газу.