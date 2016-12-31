ЗМІ: Російські хакери здійснили атаку на електромережу в США

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників, передає РБК.

Стверджується, що вдалося знайти сліди, які вказують на причетність хакерського угруповання «Степ грізлі», яку раніше ФБР пов'язувало з різними кібератаками на території США.

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Джерела The Washington Post, в тому числі і співробітник вашингтонської адміністрації, поки не з'ясували, з якою метою хакери атакували електророзподільчу мережу у Вермонті. За однією з версій метою кібератаки було з'ясувати, наскільки далеко хакери можуть піти у своїх діях.

Раніше ФБР і інші американські відомства виявили код, який використовує «Степ грізлі» у транспортній і банківській сферах.

The Washington Post стверджує, що в 2015 році російських хакерів вже підозрювали в атаці на електромережі в Україні. Мова йде про відключення електроенергії в деяких районів Києва. Однак жодних підтверджень того, що кібератаки була проведена саме з території Росії, отримано не було.