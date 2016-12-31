"Нафтогаз" отримав $500 мільйонів кредиту під гарантію Світового банку

Про це повідомила прес-служба енергохолдингу.

«НАК «Нафтогаз України» підписав кредитну угоду з Citi і Deutsche банками на одержання деномінованої в євро відновлюваної кредитної лінії для закупівлі газу у сумі, еквівалентній 500 млн дол. Ця кредитна лінія забезпечується гарантією Світового банку, що в свою чергу забезпечується державною гарантією у рамках доформування енергетичного фонду», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, ця кредитна лінія буде надана «Нафтогазу» на чотири роки. Так, перші два роки будуть виділені на закупівлю газу, після чого впродовж останніх двох років буде здійснюватися погашення кредиту.

Згідно з повідомленням, кредитна лінія дозволить енергохолдингу змінити форму оплати за куплений газ на оплату після поставки з передоплати. Підтвердженням такого виду оплати для постачальників будуть служити акредитиви, які будуть випускатися Citi і Deutsche банками і при здійсненні оплати перетворюватися на кредити. «Нафтогаз» погашатиме ці кредити впродовж дванадцяти місяців з моменту їх отримання. Світовий банк гарантує повернення цих кредитів міжнародним комерційним банкам.

Прес-служба відзначила, що «Нафтогаз» зможе скористатися цією кредитною лінією для закупівлі газу як на західному, так і на східному напрямку.

Відзначається, що ця кредитна лінія допоможе енергохолдингу продовжити позитивну історію відносин із міжнародними комерційними банками.

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«Ця програма - результат дванадцятимісячної кропіткої роботи. Ці кошти допоможуть «Нафтогазу» забезпечити стабільні поставки газу українським споживачам упродовж цієї зими», - цитує прес-служба голову правління енергохолдингу Андрія Коболєва.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Кабінет міністрів України схвалив надання «Нафтогазу» державних гарантій у розмірі близько 500 млн дол. для залучення кредиту Світового банку.

18 жовтня рада виконавчих директорів Світового банку затвердила гарантію на 500 млн дол., надану Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Після цього, 19 жовтня, Світовий банк опублікував повідомлення про надання гарантії на 500 млн дол. «Нафтогазу України» для поліпшення комерційних і фінансових можливостей закупівлі газу.

2 листопада Кабмін уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання договору про гарантії відшкодування кредиту на закупівлю газу між Україною і МБРР (є структурою Світового банк) на 500 млн дол.

На початку листопада «Нафтогаз України» заявляв, що розраховує до грудня підписати зі Світовим банком кредитні гарантії на 500 млн дол. для закупівлі природного газу для проходження опалювального періоду 2016-2017 років.