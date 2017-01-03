Запаси газу в підземних сховищах України за тиждень скоротилися на 2,8% - "Укртрансгаз"

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 1 січня зі сховищ було відібрано 43,3 млн куб. м газу.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу у підземних сховищах мають становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу у 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.