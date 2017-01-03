Ціна на нафту піднялася вище $58 вперше з літа 2015 року

Нафта марки Brent вперше з липня 2015 року перевищила позначку в 58 доларів за барель, а марки WTI - пробила вгору психологічну позначку в 55 доларів за барель, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 13:08 мск, вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 2,22% - до 58,08 долара за барель - максимум з 16 липня 2015 року. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 2,31% - до 54,96 долара за барель; раніше вона піднімалася до позначки в 55,24 долара за барель, вперше з 6 липня 2015 року перевищивши психологічну позначку в 55 доларів за барель.

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В даний час увага нафтового ринку прикута до угоди ОПЕК про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, що не входять в ОПЕК, погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Скорочення почалося з січня.

Трейдери уважно стежать за реалізацією цієї угоди і обіцянок беруть участь у ньому країн по скороченню виробництва. Так, ринок позитивно відіграв повідомлення про зниження середньодобового видобутку нафти і конденсату РФ в грудні в місячному вираженні на 0,02%, до 11,208 мільйона барелів на добу. Таким чином, показник трохи зменшився порівняно з листопадом, коли видобуток становив 11,211 мільйона барелів на добу.

"Перші сигнали показують, що скорочення виробництва країн ОПЕК і держав, що не входять в картель, збільшує надію на зниження глобального надлишку нафти", - наводить агентство Рейтер думку старшого економіста з питань енергетики в ABN Amro Ханса ван Клеефа (Hans Van Cleef).