Нафта різко подешевшала на тлі зростання експорту з Іраку

Ціни на нафту різко знизилися ввечері у вівторок і продовжують триматися на мінімальних рівнях за 2 тижні в середу на тлі зміцнення долара і новин, що експорт з Іраку може перевищити початкові плани, повідомляє Росбалт.

З максимумів за 1,5 року на позначці в 58,37 долара за барель вартість Brent в лічені години впала більш ніж на 3 долари (5,1%), досягаючи в момент 55,3 долара за барель.

До 13:52 середовища контракти на березень торуются за 55,68 долара за барель. Сорт WTI подешевшав з 55,24 до 52,52 долара за барель (4,9%).

Читайте такожНафта дорожчає через слабкий долар

"Така поведінка ринку стало вже традицією - нафта відновила вершини, але не змогла продовжити рух вище і покотилася вниз. Ринок нервує, тому що неясно, чи будуть ці хлопці (країни ОПЕК і нафтоекспортери за межами картелю - ред.) виконувати власну угода зі зниження видобутку, а також, наскільки швидко буде відновлюватися видобуток у США та Канаді", - сказав Bloomberg Джин Макгіллан аналітик Tradition Energy.

Слабкою ланкою угоди ОПЕК зі стабілізації ринку залишається Ірак. Прем'єр-міністр країни Хаидер аль-Абаді заявив у вівторок, що експорт нафти може перевищити початкові плани через позицію курдів, які відмовляються дотримуватися квоти.

Спусковим механізмом для корекції став у тому числі сильний долар — разом з нафтою впали фондові індекси США та інші сировинні активи, сказав Bloomberg Томас Финлан з Energy Analytics Group.