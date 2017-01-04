Українцям обіцяють зниження цін на пальне за рахунок збільшення його власного виробництва

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Зазначається, що улітку із Азербайджаном була укладена домовленість про прямі поставки чорного золота, а перероблюватимуть його саме у нас.

Перша партія азербайджанської нафти прийшла в Україну ще в грудні. Однак через українські закони на завод вона поїде залізницею у цистернах. Аби нафтогони не псувалися - їх заповнюють нафтою. На маршруті від Одеси до Кременчука була російська Юралс. Перероблювати чи замінювати її азербайджанською за законом не можна, тому довелося шукати вихід.

Нафту нині перевозять у цистернах потягами в іншу ділянку нафтогону поблизу Бродів. Це дорого, але швидко окупиться, бо зростуть прибутки від транзиту нафти територією України. Своєю чергою, зазначається, що Росія багато років блокувала поставки нафти до фактично єдиного великого українського переробника - Кременчуцького НПЗ. А ще раніше допомогла закрити інші заводи.

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У той же час, українські підприємства виробляли навіть менше, ніж могли, бо не вистачало української нафти.

"Імпортери нафтопродуктів захопили ринок і продовжують на ньому домінувати. До 70% - це імпортні нафтопродукти. Коли високі ціни на нафту – заробляють переважно видобувники. Коли ціни на нафту падають – навпаки покращується економіка переробної галузі", - зазначив співголова "Фонду енергетичних стратегій" Дмитро Марунич.

Повідомляється, що переробка наповнить бюджет, адже це податки та робочі місця. Окрім того, не забариться і ефект для автомобілістів. "Збільшення виробництва нафтопродуктів призведе до їх відносного здешевлення. Це перше. Друге – зменшення витрат на бензин", - заявив заступник голови правління ПАТ "УКРТАТНАФТА" Віктор Бабіченко.

Також буде ефект для екології через меншу кількість викидів. І не остання річ – патріотизм, адже чимало бензину, що привозять в Україну, - із російської нафти. Тобто, агресор на українцях зароблятиме менше.