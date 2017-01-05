Білорусь підвищила тарифи на транзит російської нафти

З 1 лютого Білорусь підвищує тарифи на транспортування російської нафти через свою територію.

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Про це йдеться в постанові Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) від 30 грудня 2016 року. Текст документа опубліковано 5 січня на національному правовому інтернет-порталі, передає РБК.

З документа випливає, що транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» за маршрутом Унеча (Високе) — Адамова Застава встановлюється на рівні 287,90 руб. за тонну без урахування ПДВ (раніше 267,32 руб). Транспортування тонни нафти за маршрутом Унеча (Високе) — Броди становитиме тепер 123,66 руб. (раніше 114,82 руб.)

Нові тарифи будуть діяти з 1 лютого по 31 березня 2017 року.

Востаннє тарифи на транспортування російської нафти територією Білорусі підвищувалися 1 лютого 2016 року.

У жовтні 2016 року Білорусь прийняла рішення підвищити тариф на транзит російської нафти в 1,5 раза. Документ повинен був внабути чинності з 11 жовтня 2016 року. Однак 10 жовтня віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко повідомив, що країна скасувала рішення про підвищення тарифів на транзит російської нафти в обмін на відновлення обсягів поставок нафти з Росії білоруській стороні.