Гройсман: заощадили 140 мільярдів завдяки ліквідації корупційних схем в енергетиці

Україна заощадила 140 млрд грн завдяки ліквідації корупційних схем в енергетичній сфері.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських видань, передає прес-служба Кабінету міністрів.

«Давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які йшли в корупційні годівниці... 140 мільярдів – це жахливо», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що упровадження ринкової ціни на газ з 1 травня 2016 року – це головний антикорупційний крок уряду.