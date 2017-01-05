Гройсман: заощадили 140 мільярдів завдяки ліквідації корупційних схем в енергетиці
11:05, 05 січня 2017Енергетика
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Раніше прем'єр-міністр заявляв, що введення ринкової ціни на газ з 1 травня 2016 року – це головний антикорупційний крок уряду.
Гройсман: Україна заощадила 140 мільярдів / Фото УНИАН
Україна заощадила 140 млрд грн завдяки ліквідації корупційних схем в енергетичній сфері.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських видань, передає прес-служба Кабінету міністрів.
«Давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які йшли в корупційні годівниці... 140 мільярдів – це жахливо», - сказав прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що упровадження ринкової ціни на газ з 1 травня 2016 року – це головний антикорупційний крок уряду.
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