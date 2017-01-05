Голова "Нафтогазу" розповів, як Україні зберегти статус транзитної країни

Залучення європейської компанії до управління газотранспортною системою (ГТС) України дасть змогу нашій країні зберегти статус транзитної держави. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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"Кінцевою метою цього процесу (створення окремого оператора ГТС - УНІАН) є залучення європейської компанії. Це необхідно для того, аби європейці розуміли, що Україна є партнером, щоб у них був свій інтерес. Ми фактично хочемо поділитися частиною свого бізнесу, щоб вони допомогли нам гарантувати, що після 2019 року транзит через територію України залишиться", - сказав він.

Голова «Нафтогазу» зазначив, що Росія зможе повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".

За словами Коболєва, наразі інтерес до управління українською ГТС виявили лише три компанії, які ведуть відповідні переговори.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Кабмін у рамках реформування державного енергохолдингу «Нафтогаз України» прийняв рішення про створення нової компанії - оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

У 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін прийняв постанову, якою вивів держхолдинг «Нафтогаз України» з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Згідно з транзитним контрактом від 2009 року між "Нафтогазом України" і "Газпромом", російська компанія зобов'язана щорічно, протягом 10 років, прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконав цю умову.