"Нафтогаз" планує перерахувати 60 мільярдів податків до держбюджету

Національний енергохолдинг "Нафтогаз України" планує за підсумками 2016 року перерахувати 60 мільярдів гривень податків до держбюджету.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив глава компанії Андрій Коболєв.

"Наш стратегічний план в тому, щоб "Нафтогаз" більше ніколи не отримував підтримку з бюджету, а навпаки - платив до бюджету ті суми податків, які має сплачувати велика нафтогазова компанія. В цьому році (у 2016 році – УНІАН) – це 60 мільярдів гривень", - сказав Коболєв.

Він повідомив, що і після виділення в окрему структуру газотранспортного бізнесу, який забезпечує левову частку доходів холдингу, "Нафтогаз" залишиться прибутковою компанією.

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"За рахунок того, що всі ціни з квітня 2017 року мають стати нерегульованими, тобто, "Нафтогаз" повинен буде працювати на повністю відкритому ринку, ми очікуємо, що зможемо заробляти прибуток, який, можливо, не буде такий великим, як прибуток від транзиту газу, але все одно він буде прибутковим бізнесом", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" розраховує отримати за підсумками 2016 року 21 мільярд гривень чистого прибутку.

За підсумками 2015 року "Нафтогаз" отримав 25 мільярдів гривень чистого збитку, тоді як в 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2015 року становив 12,5 мільярда гривень проти 11 мільярдів гривень збитку 2014 року. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 мільярда гривень, що на 51% більше за показник 2014 року.