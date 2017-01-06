США і Куба вперше за останні 50 років уклали торговий договір

США і Куба в перший раз за останні 50 років уклали договір на постачання експортного вантажу, передає Reuters.

Куба підписала контракт на постачання деревного вугілля.

Читайте такожТрамп підтвердив ймовірність скасування угоди з Кубою США і Куба в кінці 2014 року оголосили про початок роботи щодо поступової нормалізації відносин. За цей час країни відновили дипломатичні відносини, і головне - Гавану відвідав президент США Барак Обама. США послабили ряд санкцій проти Куби, але діюче вже понад 50 років торговельне ембарго поки залишається в силі. Як заявили у вересні 2016 року в Мінфіні США, його продовжили ще на рік.