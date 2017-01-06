Україна скоротила валютні витрати на імпорт вугілля на 10%

Україна в 2016 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрацит на 10% порівняно з 2015 роком – до 1,467 мільярда доларів з 1,632 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в минулому році були Росія, США і Канада.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 906,3 мільйона доларів (61,78% від витрат на імпорт твердого палива), з США – 212 мільйонів доларів (14,46%), з Канади – 94,4 мільйона доларів (6,43%). На інші країни довелося 254,3 мільйона доларів.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в 2016 році склав 44,762 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України були Росія, США і Казахстан.