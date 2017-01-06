Україна через морози вдвічі збільшила добовий відбір газу зі сховищ

Україна через погіршення погодних умов вдвічі збільшила добовий відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) порівняно з 1 січня – до 100 млн куб м, повідомив прес-секретар держкомпанії-оператора ГТС «Укртрансгаз» Максим Білявський у соцмережі Facebook.

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«Збільшено обсяги відбору газу із сховищ, прогнозований добовий режим 100 млн кубометрів газу - 83% від поточних потужностей ПСГ, що є достатнім для покриття потреб українських споживачів», - написав Білявський.

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах газу з 24 грудня по 1 січня скоротилися на 2,8%, або на 342 млн кубометрів, - до 11,949 млрд кубометрів. Добовий відбір газу на 1 січня становить 43,3 млн куб. м газу.

У вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають складати не менш як 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.