Енергосистема України готова до роботи в умовах низьких температур – Міненерговугілля

Енергетична система України готова до роботи в умовах низького температурного режиму, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Всі компанії енергетичної галузі готові до роботи в умовах низьких температур", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, українські енергокомпанії повністю укомплектували штат аварійно-відновлювальних бригад на випадок надзвичайних ситуацій і необхідності оперативного усунення можливих неполадок.

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Також енергокомпанії провели перевірку стану і працездатності резервних джерел живлення і налагодили взаємодію з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року голова Міненерговугілля Ігор Насалик повідомив, що українська енергосистема повністю забезпечена ресурсами і готова до будь-яких температурних режимів.