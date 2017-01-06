Нафта Brent торгується вище $57 за барель

Згідно з даними Міжконтинентальній біржі, вартість нафти Brent перевищила 57 доларів за барель, повідомляє Прайм.

"Станом на 11:42 вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent виросла на 0,2% в порівнянні із закриттям попередньої торгової сесії і становить 57,02 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту WTI виросла на 0,2% – до 53,86 доларів за барель.

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Також повідомляється, що обсяг нафти, що видобувається Саудівською Аравією після підписання угоди ОПЕК, скоротився не менше ніж на 486 тисяч барелів на добу.

Відзначається, що Саудівська Аравія "повністю виконала домовленості щодо зниження видобутку, якщо не більше". Добовий рівень видобутку в країні знаходиться на рівні 10,06 мільйонів барелів.

30 листопада країни - члени ОПЕК домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу - до 32,5 мільйонів барелів. При цьому Саудівська Аравія повинна була зменшити нафтовидобуток на 486 тисяч барелів на добу.