Негода в Україні: в п'яти областях знеструмлено 35 населених пунктів

У п’яти областях України через негоду знеструмлено 35 населених пунктів.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення населених пунктів у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Волинській областях.

Зокрема, в Одеській без електропостачання залишаються 24 н.п., в Херсонській – 7 н.п., у Миколаївській – 2 н.п., у Дніпропетровській та Волинській – по 1 н.п.