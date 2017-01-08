Негода в Україні: в п'яти областях знеструмлено 35 населених пунктів

12:24, 08 січня 2017
Енергетика
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Зокрема, в Одеській без електропостачання залишаються 24 н.п., в Херсонській – 7 н.п., у Миколаївській – 2 н.п., у Дніпропетровській та Волинській – по 1 н.п.

Ілюстрація REUTERS

У п’яти областях України через негоду знеструмлено 35 населених пунктів.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення населених пунктів у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Волинській областях.

Зокрема, в Одеській без електропостачання залишаються 24 н.п., в Херсонській – 7 н.п., у Миколаївській – 2 н.п., у Дніпропетровській та Волинській – по 1 н.п.

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