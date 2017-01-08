Чекаємо на улюблену пісню: "Нафтогаз" на фоні морозів готується до провокацій від "Газпрому"

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» через сильні морози в Росії заявляє про ймовірність провокацій з боку "Газпрому" і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Цілком ймовірна ситуація, коли Газпрому не вистачить ресурсів і на обігрів своїх, і на експорт в ЄС. Тоді крайніми намагатимуться зробити нас. Наша справа – публічність», - йдеться у повідомленні.

«Чекаємо на улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ із власних підземок. Це наш газ, ми його закачали у сховища саме для того, щоб зимою відбирати. Жодних зобов'язань допомагати Газпрому нашими запасами, коли йому не вистачає, в України нема», - зазначають у «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.