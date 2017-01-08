У Росії заявили про початок пробних поставок газу до окупованого Криму з Кубані

Почалась поставка газу з Краснодарського краю в окупований Крим новим газопровод, але поки в рамках пуско-налагоджувальних робіт, повідомив РІА Новини член комітету Держдуми з енергетики, колишній перший віце-прем'єр кримського уряду Михайло Шеремет.

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У кінці грудня президент РФ Володимир Путін дав старт подачі газу в окупований Крим з материкової частини Росії після завершення робіт із приєднання газотранспортної системи півострова до магістральних газопроводів РФ. Повноцінні поставки газу повинні були початися після усунення компанією-будівельником ряду приписів з боку Ростехнагляду.

"Газ у системі є. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газу достатньо, тиску достатньо, тому думаю, що найближчим часом, у стислі терміни, "Стройгазмонтаж" закінчить пуско-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи", — сказав Шеремет.

За його словами, введені раніше графіки обмеження подачі газу на великих промислових підприємствах півострова вже практично не застосовуються.

"У системі газу достатньо, щоб у повному обсязі забезпечити споживання нашого півострова", — підкреслив депутат.

Газопровід довжиною 400 кілометрів поєднав материкову частину РФ з окупованим Кримським півостровом. Діаметр газопроводу 700 мм з розгалуженням на дві ділянки діаметром 500 мм. Довжина підводної частини становить 16 кілометрів.