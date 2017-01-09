Нафта дешевшає на даних про зростання числа бурових установок у США

Про це повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Так, станом на 7:38 за київським часом вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,46% - до 56,84 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,52% - до 53,70 долара за барель.

Станом на 10:45 за київським часом Brent торгується на рівні 56,89 долара за барель, а WTI - 53,73 долара за барель.

За даними Baker Hughes, за підсумками робочого тижня, що завершився 6 січня число бурових установок у США зросло на 7 штук, або на 1,06%, до 665 одиниць. У річному вираженні показник збільшився на 1 штуку, або на 0,15%. Кількість нафтових бурових установок зросла на 4 одиниці, або на 0,76%, до 529 штук. Число газодобувних установок збільшилося на 3 одиниці, або на 2,27%, і склало 135 штук.

Читайте такожКраїни, що не входять в ОПЕК домовилися скоротити видобуток нафти

Стримує здешевлення "чорного золота" домовленість країн, що входять і не входять в ОПЕК про скорочення видобутку нафти. ОПЕК на засіданні у Відні 30 листопада домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Країни, які не входять в ОПЕК 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Скорочення починається з січня, угода укладена на перше півріччя з можливістю пролонгації.

"Ми побачимо ефективність плану зі скорочення видобутку не раніше середини лютого, і велика частина інвесторів займають вичікувальну позицію", - цитує газета The Wall Street Journal аналітика брокерської фірми CLSA Нельсона Ванга (Nelson Wang).

Як повідомляв УНІАН, 3 січня 2017 року ціна на нафту Brent піднялася вище 58 доларів за барель вперше з літа 2015 року.

Проте вже 4 січня Brent в лічені години подешевшав більш ніж на 3 долари (5,1%) до 55,3 доларів за барель на тлі зростання експорту з Іраку.

До кінця тижня ціни на нафту все ж змогли піднятися до 57 доларів за барель.