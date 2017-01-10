В українських сховищах залишилося майже 11,5 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 1 по 8 січня скоротилися на 4%, або на 489 мільйонів кубометрів, - до 11,46 мільярда кубометрів з 11,949 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 8 січня зі сховищ відібрано 86,3 мільйона кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.