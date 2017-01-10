Україна в 2016 році збільшила імпорт нафти більш ніж удвічі

Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 173,8 мільйона доларів, що в 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Основні поставки нафти (96,8%) були здійснені з Казахстану - на суму 168 мільйонів доларів, решта обсяги (3,2%) припали на Румунію – 5,4 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році порівняно з 2014 роком, за даними Фіскальної служби, скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 39,2% - до 89 мільйонів доларів.

Протягом січня-листопада 2016 року імпорт сирої нафти та газового конденсату в грошовому вираженні склав майже 150 мільйонів доларів, що в 1,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2015 року.