Іран майже досяг досанкційного рівня нафтовидобутку

Рівень видобутку нафти Ірану в даний час складає 3,9 мільйона барелів на добу і наближається до цільових 4 мільйонів барелів на день, заявив заступник керуючого директора Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Голямреза Манучехри (Gholamreza Manouchehri), повідомляє Прайм.

"Країна в даний час виробляє щодня 3,9 мільйона барелів нафти", - наводить його слова іранське агентство IRNA.

Іран до введення міжнародних санкцій проти країни здобував нафту в обсязі трохи більше 4 мільйонів барелів на добу. Іран після зняття обмежень у січні 2016 року прагне збільшити експорт нафти, щоб повернути частку ринку, втрачену через санкції.

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Як заявляв наприкінці грудня міністр зв'язку Ірану Махмуд Ваезі, Ірану знадобиться 2-3 місяці, щоб вийти на досанкционный рівень видобутку нафти.

Манучехри також повідомив, що Іран підписав угоди з п'ятьма міжнародними компаніями по розвитку нафтового родовища Азадеган. За даними агентства, компанії з КНР, назви яких не згадуються, займаються розробкою перших фаз двох іранських нафтових родовищ.