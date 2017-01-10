Кабмін продовжив на рік термін використання китайського кредиту для "Нафтогазу" на $3,7 мільярда

Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну розпорядженні від 28 грудня 2016 року.

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«Підтримати пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі та НАК "Нафтогаз України" про внесення змін в Генеральну кредитну угоду на суму 3,656 млрд. дол. США від 25 грудня 2012 року між НАК "Нафтогаз України" та Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки про продовження терміну доступності кредиту для вибірки до 25 грудня 2017 року», - наголошується в документі.

Також повідомляється, що Кабмін уповноважив міністра фінансів підписувати документи, пов'язані з підтвердженням наданих у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань «Нафтогазу» за даною кредитною угодою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року «Нафтогаз» домовився про залучення у Державного банку розвитку Китаю (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,6 млрд дол. на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У кінці 2015 року «Нафтогаз» заявляв, що боїться втратити кредит Банку розвитку Китаю, близько 40% якого компанія хоче направити на широкомасштабну заміну котлів населенню для скорочення споживання газу, через повільне погодження проектів фінансування в Україні.

Також в 2015 році «Нафтогаз» подав до Мінекономрозвитку чотири інвестиційні пропозиції в рамках цієї кредитної лінії. Зокрема, це проект модернізації систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених споживачів, два проекти з будівництва ТЕС в Києві та Львівській області, а також закупівля бурового та допоміжного обладнання для збільшення видобутку газу компанії «Укргазвидобування». У червні 2016 року держхолдинг звернувся до китайських партнерів з проханням продовжити термін доступності кредитних коштів.

У кінці серпня 2016 року Банк розвитку Китаю продовжив термін доступності цього кредиту для вибірки коштів «Нафтогазом» до 25 грудня 2017 року.