Ціна російської нафти за рік впала майже на 20%

Середня ціна російської нафти марки Urals за 2016 рік знизилася в порівнянні з аналогічним показником 2015 року на 18,2% і становила $41,9 за барель.

Читайте такожРосія з січня знижує мито на експорт нафти на 11,3 долара

Про це повідомляє російський Мінфін.

У 2015 році ціна Urals в середньому перебувала на рівні $51,23 за барель, що майже в два рази менше показника 2014 року, коли нафта коштувала $97,6.

Середня ціна бареля нафти Urals в грудні минулого року дорівнювала $52,08, що в 1,4 раза вище ціни грудня 2015 року ($36,42).

Бюджет Росії на 2017-2019 роки зверстаний виходячи з цін на нафту $40 за барель нафти Urals.