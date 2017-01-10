Україна скоротила відбір газу з підземних сховищ на 19%

Україна скоротила відбір природного газу з підземних газових сховищ в опалювальному сезоні за період з 15 жовтня 2016 року по 8 січня 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2015-2016 років на 19% - до 3,27 млрд куб. м.

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Про це повідомляє прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Відбір газу з ПСГ (підземні сховища газу – УНІАН) з початку сезону цієї зими на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менший, ніж взимку 2014-2015 роки)», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що відбір газу з 15 жовтня 2016 року по 8 січня 2017 року становить 3,27 млрд куб. м, тоді як за аналогічний період 2015-2016 років цей показник становив 4,07 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менш як 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

З 1 по 8 січня 2017 року запаси газу в підземних сховищах скоротилися на 4% - до 11,46 млрд куб. м.