Нафта дешевшає на повідомленнях про зростання видобутку в Ірані та Лівії

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок ввечері на тлі повідомлень про зростання видобутку "чорного золота" в Ірані та Лівії, свідчать дані торгів.

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Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,96% - до 54,41 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,69% - до 51,60 долара за барель, передає РИА Новости.

Раніше у вівторок заступник керуючого директора Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Голямреза Манучехрі заявив, що рівень видобутку нафти Ірану в даний час складає 3,9 млн барелів на добу і наближається до цільових 4 мільйонів барелів на день.

Крім цього, газета The Wall Street Journal повідомила, що Лівія збільшила видобуток нафти більш ніж у три рази за останні шість місяців, загрожуючи планами ОПЕК підвищити ціни на нафту за рахунок скорочення видобутку. Зокрема, видобуток нафти в країні цього тижня збільшився до 708 тисяч барелів на добу, досягнувши максимуму за останні три роки. При цьому менш ніж рік тому видобуток нафти не перевищував 200 тисяч барелів на день.

ОПЕК 30 листопада домовилася про скорочення свого видобутку на 1,2 млн барелів на день — до 32,5 млн барелів. У грудні до цих домовленостей приєдналися нафтовидобувні країни поза організацією. Одинадцять країн. що не входять в ОПЕК, погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія — на 300 тисяч барелів. В рамках угоди ОПЕК Лівія звільнена від зобов'язань щодо скорочення видобутку нафти через внутрішні конфлікти в країні.