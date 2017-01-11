Гройсман запевнив ЄС, що Україна була і залишається надійним транзитером газу

Україна була і залишається надійним транзитером вуглеводнів, зокрема, російського газу, до держав Європейського Союзу.

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Як повідомили у прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час телефонної розмови з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного співтовариства Марошем Шефчовичем.

«Під час розмови йшлося про практичні питання співробітництва України та Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема, у забезпеченні українських і європейських споживачів природним газом, - повідомили в прес-службі. - Обговорюючи питання транзиту природного газу по території України, Гройсман зазначив, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн - членів ЄС. У свою чергу, Марош Шефчович запевнив, що ЄС підтримує зусилля українського уряду щодо реформування енергетичного сектора країни».

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м. Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. Порушення цієї норми Київ і Москва оспорюють в Арбітражному суді Стокгольма. Рішення суддів може бути винесено у першій половині поточного року.

Разом з тим, незважаючи на існуючі судові розгляди, Україна наполягає на своєму статусі ключового транзитера російського газу до Європу. У надійності поставок палива вже запевняли глава держави Петро Порошенко, а також керівники профільного державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».