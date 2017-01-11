Україна з початку року скоротила споживання газу на 12%

13:29, 11 січня 2017
Енергетика
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За перші 10 днів 2017 року країна використала 1,6 млрд кубометрів палива.

Фото УНІАН

Україна за перші 10 днів 2017 року скоротила споживання природного газу на 12,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,6 млрд куб. м, повідомила прес-служба оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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Згідно з повідомленням, для задоволення потреб споживачів країни використовувався газ власного видобутку обсягом 0,6 млрд куб. м, а також імпортований з Європи (0,4 млрд куб. м) і відібраний з підземних сховищ газу (0,6 млрд куб. м).

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м.

У 2016 році з Європи було імпортовано 11,1 млрд куб. м газу, показник власного видобутку становив 20,2 млрд куб. м.

Протягом 2016 року природний газ імпортувався тільки з території Європи: зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, з Угорщини - 1 млрд куб. м, з Польщі - 1 млрд куб. м.

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