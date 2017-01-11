У Кремлі визнали, що нові санкції США можуть негативно вплинути на російський ПЕК

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Безумовно, такого роду рестрикції - вони завдадуть додаткової шкоди, причому не тільки двостороннім відносинам, а й, я думаю, навіть у плані глобальної економіки і глобальної енергоринку. Безумовно, можливі певні негативні наслідки і для нашої країни», - повідомив Пєсков.

За його словами, «російська економіка і російський енергосектор довів за останні два роки, що він досить впевнено стоїть на ногах, що це дуже гнучка і дуже сильна система з неабияким запасом міцності».

«Тому немає ніякого сумніву, що сама система, сам сектор цієї економіки - він знайде відповідні компенсаційні заходи для того, щоб мінімізувати будь-який можливий збиток від таких дій, якщо це буде реалізовано», - сказав Пєсков.

«У першу чергу, хочеться сподіватися все ж таки на те, що вдасться розсудливо і більш тверезо нашим колегам у Вашингтоні поглянути на ситуацію», - додав він.

Раніше 10 американських сенаторів запропонували законопроект про посилення санкцій стосовно Росії за кібератаки, здійснені під час президентських виборів в США.

Зокрема, обмеження стосуватимуться енергетичного сектора, тих, хто бере участь у приватизації російських активів і залучений у придбання суверенного боргу Росії. Законопроект також передбачає введення санкцій проти осіб за інвестиції у видобуток корисних копалин, трубопроводи та цивільні ядерні проекти в Росії.

Законопроект має бути прийнятий обома палатами Конгресу і підписаний президентом.