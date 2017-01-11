"Укренерго" оголосило тендер на будівництво підстанції у Луганській області

Державна компанія-оператор об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" оголосила тендер на будівництво підстанції 500 кВ "Кременська" із заходами повітряних ліній (ПЛ) 500 кВ "Донбаська-Донська" та ВЛ 220 кВ "Кременська-Ювілейна" (Луганська область) вартістю 1,083 мільярда гривень.

Відповідне оголошення розміщене на сайті електронних держзакупівель Prozorro.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій – 30 січня 2017 року, а сам аукціон запланований на 7 березня. Фінансування проекту буде здійснено за рахунок коштів тарифу "Укренерго."

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Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" займається будівництвом і ремонтом багатьох ліній електропередач і підстанцій енергосистеми України. Так, у 2014 році було розпочато будівництво підстанції "Каховська" за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. На початку серпня 2016 року готовність цієї підстанції була на рівні 90%.

В кінці липня 2016 року виконуючий обов'язки директора компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що загальна вартість модернізації всіх енергомереж України - 2,5-3 мільярди євро.

В кінці вересня 2016 року "Укренерго" провело публічну процедуру розкриття цінових пропозицій (пакета документації) від компаній-постачальників на закупівлю обладнання для переоснащення 6 підстанцій, зокрема, "Житомирській", "Черкаської", "Новокиївську", "Суми" та "Кременчук". Проведення даного тендеру було здійснено на кредитні кошти (375 мільйонів доларів), які були виділені Світовим банком для модернізації об'єктів об'єднаної енергосистеми України.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.