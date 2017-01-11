Газ для українців за останні три роки подорожчав майже у 9 разів – економіст

Одним з ключових факторів інфляції в 2016 році залишилися тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема, ціна на газ для українців за останні три роки зросла у 8,6 раза.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан.

Вона нагадала, що ціна на газ в 2014 році в річному вимірі зросла на 63%, у 2015 році - на 273%, і на 42% минулого року.

За розрахунками економіста, вартість опалення за 3 роки зросла в 5 разів (у тому числі на 88% у 2016 році), а ціни на електроенергію - в 3 рази (60% у 2016 році).

"Таким чином, в цілому житлово-комунальні послуги подорожчали на 47% рік до року в минулому році, пояснюючи майже половину споживчої інфляції", - вважає експерт.

Білан зазначила, що показник інфляції на кінець 2016 року у 12,4% перевищив її прогноз на 11%, насамперед за рахунок несподіваного зростання цін на молочну продукцію у четвертому кварталі минулого року. Тим не менш, динаміка цін на продукти харчування впродовж року була помірною: зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої склав всього 3,3% в річному вимірі порівняно з 42% в 2015 році.

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"Оскільки приведення цін на газ до імпортного паритету завершено, ми очікуємо помітного уповільнення інфляції поточного року. За наші оцінками, показник інфляції становитиме 8% на кінець 2017 року", - зазначила вона.

Експерт також не очікує тиску на ціни з боку пропозиції, оскільки прогнозують сприятливі погодні умови для врожаю сільськогосподарських культур.

"Наш прогноз валютного курсу (27 гривень до кінця 2017 року) також не передбачає суттєвого тиску на ціни. Однак очікуване відновлення купівельної спроможності домогосподарств сприятиме інфляції з боку попиту, частково завдяки дворазового підвищення мінімальної зарплати з січня 2017 року. За оцінками НБУ, цей фактор може додати додатковий 1,0 в. п. до показника інфляції", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% порівняно з інфляцією 43,3% в 2015 році.