Нафта торгується вище 55 доларів за барель

Ціни на нафту малорухливі під час ранкових торгів у четвер на тлі зростання запасів у США і перенасичення світового ринку, незважаючи на початок скорочення видобутку країнами-членами ОПЕК та державами, що не входять в картель.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,15 відсотка до $55,18 за барель, пише Рейтер.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,26, на 0,02 відсотка вище за попереднє закриття.

Запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 6 січня, на 4,10 мільйона барелів до 483,1 мільйона барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

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Лідер ОПЕК-Саудівська Аравія – в рамках пакту ОПЕК – напередодні повідомила про невелике скорочення поставок до Китаю, Індії та Малайзії в лютому. При цьому скорочення постачань з Саудівської Аравії в основному, ймовірно, торкнеться Європи і США.

Аналітики, у свою чергу, відзначили, що виробники – у рамках нафтового пакту – домовилися знизити виробництво, про обов'язкове скорочення експорту мови не було.

Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і держав, що не входять в картель, раніше уклали першу угоду з 2001 року про спільне скорочення видобутку.

Вона офіційно набула чинності 1 січня.

Росія, що не входить в ОПЕК, на початку січня скоротила видобуток нафти в порівнянні з груднем приблизно на 100.000 барелів на добу.

Аналітики BMI Research в цілому позитивно оцінюють дотримання нафтовому пакту членами ОПЕК та видобувачами поза клубом. На їхню думку, виробники виконують зобов'язання про скорочення видобутку приблизно на 73 відсотки.