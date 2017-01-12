"Газпром" продавив Грузію: новий контракт загрожує Тбілісі розривом у газовому балансі

Грузія після довгих переговорів з Росією несподівано погодилася на монетизацію транзиту газу через свою територію, хоча раніше вважала це неприйнятним, пише "Комерсант".

Уряд Грузії за підсумками переговорів 10 січня в Мінську погодив з "Газпром експортом" дворічний договір на транзит російського газу до Вірменії з оплатою грошима. Раніше Тбілісі отримував в рахунок прокачування близько 10% сировини, що транспортується (близько 300 млн кубометрів на рік). Така форма оплати діяла з 2001 року, контракт переглядався щорічно.

Як повідомив віце-прем'єр, міністр енергетики Грузії Каха Каладзе, "в результаті декількох раундів переговорів ми змогли отримати оптимальну пропозицію". Він не розкрив деталей, але запевнив, що Грузія

отримала "приблизно той же результат, що і при оплаті вартості натурою", і вартість транзиту буде однією з найвищих серед країн Європи. У 2017 році оплата ще буде частково проводитися газом, а потім країни повністю перейдуть на грошовий розрахунок. Також за новою угодою Грузія зможе закуповувати додаткові обсяги газу зі знижкою 14%, по $185 за тисячу кубометрів.

Читайте також"Газпром" продовжує порушувати контрактні зобов'язання з транзиту газу – "Укртрансгаз"Основні обсяги газу в Грузію поставляє Азербайджан, решту забезпечувала Росія в рахунок транзиту. Тбілісі хотів купувати газ ще й в Ірані, але на початку 2016 року погодив з азербайджанською SOCAR контракт на поставку 1,5 млрд кубометрів на рік. У цілому країна споживає 2 млрд кубометрів.

Росія давно наполягала на монетизації плати за транзит. Але ще на початку 2016 року сам Каха Каладзе вважав такий варіант "неприйнятним", хоча "Газпром" погрожував повною відмовою від транзиту шляхом переходу на свопові операції з Іраном. Тепер же пан Каладзе називає оплату транзиту грошима "оптимальним рішенням, враховуючи існуючу ситуацію". Ситуація полягала в тому, що транзитний контракт закінчився 31 грудня 2016 року і не був поновлений. Тому за відбір газу Грузії погрожували позови від "Газпрому". У самій монополії новий контракт не коментують.

Однак у Грузії не всі підтримують угоду. Один з лідерів партії Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" депутат Роман Гоцирідзе назвав ситуацію "зрадою Батьківщині", натякнувши на особисту зацікавленість у ній засновника правлячої коаліції "Грузинська мрія" мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якому, за неофіційними даними, належить 1% акцій "Газпрому".

Невигідною вважає угоду і колишній радник прем'єр-міністра Грузії Георгій Хухашвілі, оскільки "навіть за найвищими європейськими розцінками країна не зможе купити на ці гроші ту ж кількість природного газу, що отримувала до монетизації". На його думку, "Газпром" знайшов "якісь таємничі аргументи", щоб змусити грузинську сторону відмовитися від "дуже комфортної практики".

Між тим, ставка на закупівлю газу в Азербайджані, на думку Георгія Хухашвілі, цілком виправдана, але в перспективі після 2019 року, коли запрацює каспійський проект "Шах-Деніз 2". До цього моменту Азербайджан може допомогти Грузії покрити дефіцит, але не в необхідному обсязі 2,5 млн кубометрів на добу. Тому, вважає експерт, Грузія навряд чи знизить закупівлі газу у Росії — питання в тому, на скільки вистачить коштів, які "Газпром" буде платити за транзит.