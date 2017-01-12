Україна виконала рішення міжнародних судів, щодо Burisma і Злочевського закрили всі справи

Міжнародна енергетична група Burisma з активами в Україні повідомляє про закриття всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського та операційних компаній, що входять в Burisma Group. Про це повідомляє прес-служба Burisma Group.

"Це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд - Генеральної прокуратури України та Burisma Group. Щоб зняти всі проблемні питання навколо діяльності компанії і продовжувати забезпечувати Україну природним газом, ґрунтуючись на принципах відкритості та прозорості, компанія пішла на безпрецедентні кроки в бізнес-співтоваристві України. Burisma Group стала першою компанією в Україні, яка надала гарантії того, що якщо в процесі слідства будуть виявлені порушення, компанія гарантує виплату всіх необхідних платежів", - йдеться в повідомленні компанії.

В період перевірки також було донараховано податкові платежі в розмірі 180 млн грн, які компанії Burisma Group вже відшкодували до бюджету. Як повідомляється, всього за останні два роки Burisma Group сплачено понад 5 млрд грн податкових зобов'язань до бюджетів усіх рівнів. За цим показником Burisma Group входить в число найбільших промислових платників податків країни.

За словами незалежного директора Burisma Олександра Кваснєвського, рішення закрити всі справи проти компанії Burisma та її власника Миколи Злочевського демонструє зрілість демократії і незалежність судових рішень від політики. «Вселяє надію те, що незалежний український суд зміг винести рішення, яке повністю відповідає рішенню Британського суду. Для України рішення щодо Миколи Злочевського та найбільшої газовидобувної компанії Burisma матиме й інше позитивне значення – інтенсивніша побудова енергонезалежної держави, оскільки Burisma Group зможе збільшити обсяги внутрішнього видобутку природного газу України і відрахування в бюджет країни. Особливо сьогодні Україну повинні об'єднувати будь-які проекти, які сприяють зміцненню обороноздатності країни і її політичної незалежності. За це сплачена висока ціна революцією і подіями після неї», - зазначив Кваснєвський.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України закрити справу проти Миколи Злочевського та зняти його з розшуку. ГПУ виконала відповідну постанову суду. Ці висновки повністю підтверджуються рішенням Британського суду. Після розгляду діяльності Миколи Злочевського в Україні за період з 2002 року по 2014 рік, Британський суд ухвалив рішення на користь Миколи Злочевського та зобов'язав Бюро по боротьбі з фінансовими махінаціями в особливо великих розмірах (SFO) оплатити судові витрати відповідача.

«Дії Генеральної прокуратури України та українського суду підтверджують відданість України принципам верховенства права та належного судочинства - двох оплотів демократії», - зазначив американський адвокат компанії, колишній заступник Генерального Прокурора США Джон Буретта.

Сам Злочевський пообіцяв, що завершення всіх справ призведе до збільшення виробництва, інвестицій і своєчасної сплати компанією всіх податків.