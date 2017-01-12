Французька Engie вже поставила перші 3,9 мільйона кубів газу до України

Французька енергокомпанія Engie з 1 по 10 січня поставила перші 3,9 мільйона кубометрів газу в Україну, повідомила прес-служба оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

"Європейський постачальник природного газу Engie з 1 січня почав імпортувати блакитне паливо в Україну, за першу декаду нового року у вітчизняну газотранспортну систему вже надійшло 3,9 мільйона кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з поданими заявками (номінаціями) від компанії Engie, щодобовий обсяг надходжень газу становить майже 0,4 мільйона кубометрів. Дані обсяги газу імпортуються з території Польщі через газовимірювальну станцію "Германовичи".

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Україна надала французькій компанії Engie можливість зберігати газ в українських газових сховищах. Відповідні домовленості були досягнуті й закріплені в угоді між Engie і українським держхолдингом "Укртрансгаз".

Компанія Engie (колишня назва - GDF Suez) — велика французька енергетична і газова компанія зі штаб-квартирою в Парижі і річним оборотом близько 60 мільярдів євро. Нещодавно Engie відкрила в Україні дочірню компанію, завданням якої є розвитку бізнесу материнської компанії на українському ринку.