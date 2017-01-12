"Укргідроенерго" підписало контракт з австрійською компанією на реконструкцію ДніпроГЕС

Державна компанія – оператор ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" підписала з австрійською компанією Andritz Hydro контракт на реконструкцію трьох гідроагрегатів Дніпровської ГЕС вартістю 53,6 мільйона євро і 151,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"23 грудня 2016 року було підписано контрактна угода "Реконструкція трьох агрегатів (включаючи три радіально-осьові турбіни і три генератора) на Дніпровській ГЕС-1" з переможцем за даним лотом - компанією Andritz Hydro (Австрія) на суму 53,6 мільйона євро і 151, 4 мільйона гривень з ПДВ", - йдеться в повідомленні. При цьому повідомляється, що компанія Andritz Hydro є світовим лідером з виготовлення обладнання для потреб гідроенергетики.

Згідно з контрактом, планується провести реконструкцію агрегатів, які були введені в експлуатацію ще в 1932 році і відновлені в 1946 році.

"Завершення робіт за цим контрактом передбачено в 2021 року", - відзначили в прес-службі "Укргідроенерго", додавши, що цей договір був підписаний в рамках реалізації спільного з міжнародними банками проекту з реабілітації українських ГЕС і ГАЕС.

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

Для цієї мети компанія має намір інвестувати близько 90 мільярдів гривень у будівництво нових і реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС). Також "Укргідроенерго" залучає кредити міжнародних банків, наприклад, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку або Світового банку.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.