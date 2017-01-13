Нафта Brent торгується вище $56 за барель

Світові ціни на нафту дещо зростають у п'ятницю, інвестори продовжують відігравати заяви міністра енергетики рф Олександра Новака і міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про скорочення видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм.

"Станом на 07:21 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,12% - до 56,06 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,13% - до 53,08 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Новак в четвер заявив, що Росія приступила до зниження видобутку нафти в рамках угоди з нафтовидобувними країнами. Він також додав, що у перші 10 днів січня скорочення йшло з випередженням планів нафтових компаній. На думку міністра, більшість країн, які взяли на себе зобов'язання зі скорочення видобутку, виконують їх.

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ОПЕК на засіданні 30 листопада домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Не входять в ОПЕК країни 10 грудня погодили скорочення своєї здобичі сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Скорочення почнеться з січня, угода укладена на перше півріччя з можливістю пролонгації.

Зроблені в середу коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха також підтримали ціну "чорного золота". Фаліх заявив, що країна скоротила видобуток нафти до менш ніж 10 мільйонів барелів на день - 22-місячного мінімуму. Він додав, що в лютому королівство може урізати видобуток ще сильніше.

"Саудівська Аравія зробить все можливе, щоб забезпечити збереження світових цін на хорошому рівні", - наводить газета The Wall Street Journal думку неназваного нафтотрейдера з Сінгапуру.