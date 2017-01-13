Україна хоче відновити експорт електроенергії до Молдови - прем'єр

Україна зацікавлена у відновленні експорту електроенергії в Молдову, призупиненої в 2015 році, і готова взяти участь у відповідних тендерах.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході телефонної розмови з головою уряду Молдови Павлом Філіпом.

За інформацією прес-служби, питання відновлення постачань стане одним із пунктів порядку денного засідання українсько-молдавської Міжурядової комісії, яке, за пропозицією Гройсмана, може пройти в Києві у квітні-травні поточного року.

"Крім того, глави урядів обговорили пакетні домовленості про роботу Дністровського комплексного гідровузла і домовилися доручити профільним міністерствам вже в лютому виробити рішення з цього питання", - зазначили в уряді.

Читайте такожВ Україні знизили оптову ціну електроенергії

Як повідомляв УНІАН, Україна за січень-жовтень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила експорт електроенергії на 5,2% - до 3,167 мільярда кВт-год. Експорт ресурсу здійснювався в Польщу, Угорщину та Словаччину. Разом з тим, за оцінками Міненерговугілля, енергосистема України працює зі значним профіцитом потужностей, що дозволяє наростити експорт на більш ніж 1 мільярда кВт-год.

Наприкінці 2016 року голови урядів України та Молдови домовилися знайти взаємоприйнятні торгові рішення і відновити торговельні відносини між двома країнами, обмежені взаємними бар'єрами навесні 2016 року, коли Молдова в односторонньому порядку ввела квоти на поставку молочної і м'ясної продукції українського виробництва, а також встановила мита на імпорт понад квот з метою захистити менш конкурентоспроможного внутрішнього виробника.