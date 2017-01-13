Гройсман запропонував створити постійний запас вугілля в 2 мільйони тонн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за доцільне сформувати в країні постійний запас вугілля в 1,9-2 мільйони тонн для стабільної роботи енергосистеми.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це прем'єр сказав у ході наради з питань забезпечення країни енергоресурсами.

Читайте такожУкраїна скоротила валютні витрати на імпорт вугілля на 10%

"Обсяги накопиченого (на поточний опалювальний сезон - УНІАН) вугілля не повинні знижуватися. Треба забезпечити 1,9-2 мільйони тонн вугілля як запас на постійній основі", - цитує Гройсмана прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на сьогоднішній день на складах знаходиться близько 1,9 мільйона тонн вугілля, і в періоди сильних морозів, зафіксованих на початку січня, Україна витратила 1,7 тисячі тонн.