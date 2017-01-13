Газовий скандал: "Газпром" хоче судитися відразу з усіма турецькими клієнтами

На тлі поліпшення відносин Росії та Туреччини газові конфлікти двох країн тільки загострюються, пише "Комерсант".

"Газпром" готується подати позови в арбітраж до приватних турецьких газових імпортерів, з якими він не зміг домовитися про ціну газу на 2017 рік. Таким чином, монополія буде судитися вже з усіма своїми клієнтами на другому за розміром експортному ринку після Німеччини. На думку експертів, саме гранична політизація взаємодії Москви й Анкари змушує "Газпром" захищати свої комерційні інтереси в арбітражі.

Читайте такожУ разі перемоги в Стокгольмському суді ціна на газ для населення буде знижена - КоболєвПро те, що "Газпром" може найближчим часом подати в арбітраж позов до приватних компаній, які імпортують російський газ до Туреччини, повідомили джерела "Ъ" в обох країнах. За їх даними, компанія "Газпром експорт" вже підготувала документи. Вони будуть подані, швидше за все, до арбітражу Стокгольма. Причина суперечки — ціна газу на 2017 рік, яку "Газпром" вважає заниженою. У самій монополії це питання не коментують.

Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti і Kibar Enerji купують у "Газпрома" близько 10 млрд кубометрів у рік по Трансбалканському газопроводу. Ще близько 17 млрд кубометрів монополія поставляє турецькій державній Botas. З нею розгляд в арбітражі вже йде: Botas хоче ретроактивного зниження ціни. Розгляд може відбутися в травні.

Історично ціна російського газу для приватних імпортерів нижче, ніж для Botas, так як остання може поставляти газ на субсідований внутрішній ринок Туреччини, працюючи з нульовим прибутком або навіть в збиток. Чинна з 2016 року угода "Газпрому" з приватними імпортерами передбачає можливість перегляду ціни з 2017 року, однак, якщо сторони не приходять до компромісу, зберігаються раніше узгоджені умови.

За словами одного зі співрозмовників "Ъ", "Газпром" запропонував приватним імпортерам встановити для них на цей рік тимчасову ціну (вище, ніж у 2016 році), яка б діяла до кінця розгляду з Botas.

Після визначення ціни для Botas "Газпром" і приватники повернулися до переговорів, причому монополія в залежності від ситуації була готова дати їм ретроактивную знижку з початку 2017 року. Однак приватні імпортери відхилили цю пропозицію, вважаючи поточну ціну справедливою. Одне з джерел "Ъ" додає, що "Газпром" був змушений діяти, так як низька ціна для приватних імпортерів в 2017 році крім економічних втрат підривала його позицію у спорі з Botas.

Крім того, за словами турецьких джерел "Ъ", серйозний вплив на позицію "Газпрому" зробила націоналізація найбільшого приватного імпортера Akfel ("Газпром" побічно бере участь у його бізнесі). Після цього переговори щодо ціни були фактично зупинені. Більш того, за даними "Ъ", на початку січня, коли Стамбул був занесений снігом, турки звернулися до "Газпрому" з проханням збільшити поставки газу понад максимальних контрактних обсягів, однак монополія відмовила. Втім, співрозмовник "Ъ", близький до "Газпрому", заперечує подібне підґрунтя, кажучи, що подача позову в арбітраж — суто комерційне питання.

Дії "Газпрому" демонструють істотну зміну в газових відносинах двох країн. У 2016 році у схожій ситуації "Газпром" просто знизив на 10% постачання газу приватним імпортерам порівняно з їх заявками. Тепер же, дивлячись на історію з Akfel, монополія діє незвично м'яко, що може бути пов'язано як з долею політично важливого проекту "Турецький потік", так і в цілому з потеплінням відносин Москви й Анкари.