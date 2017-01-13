Німецький регулятор не захотів збільшувати доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Німецький державний орган Bundesnetzagentur, що регулює сферу енергетики, скоротив до колишніх 50% ліміт використання газопроводу OPAL, який з'єднує європейських споживачів з «Північним потоком», для російської компанії-монополіста експорту газу в країни ЄС - «Газпрому».

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Про це повідомляє прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У кінці минулого року Європейська комісія прийняла рішення про надання російському газовому монополісту «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за наявних вже 50%).

«Німецький регулятор знизив дозволений «Газпрому» ліміт використання газопроводу OPAL до колишнього рівня 50%», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це рішення поки не дало приросту фактичних обсягів транзиту газу через територію України.

«Правда, на фактичних обсягах це поки не позначилося», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз України» повідомив, що рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за наявних вже 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу до Європи в розмірі не менш 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

6 грудня «Нафтогаз» зажадав від держоргану Німеччини Bundesnetzagentur залучити холдинг до розгляду питання про розширення доступу російського монополіста до газопроводу OPAL.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу в рік.