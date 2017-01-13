Суд скасував призначення екс-менеджера американської компанії AES Corporation головою "Укренерго"

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Комітету Міністерства економічного розвитку і торгівлі з призначення керівників особливо важливих підприємств щодо призначення на посаду керівника держпідприємства "Укренерго" Сергія Зуєва, який раніше працював в американській енергетичній компанії AES Corporation.

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Про це Зуєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Отримав рішення Окружного адміністративного суду Києва. Рішення Комітету з призначення керівників особливо важливих підприємств щодо мого призначення на посаду керівника НЕК "Укренерго" визнано протиправним та скасовано", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня минулого року комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі обрав на посаду керівника держпідприємства «Укренерго» кандидатуру Сергія Зуєва, який протягом останніх 6 років працював в американській енергетичній компанії AES Corporation.

Конкурс на посаду керівника держпідприємства "Укренерго" був оголошений 19 лютого 2016 року і проводився у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія при комітеті з призначенням керівників розглянула пропозиції кандидатів і відібрала п'ять фіналістів: трьох українських і двох іноземних фахівців. На другому етапі кандидатури претендентів оцінювали члени комітету з призначень. Всього в конкурсі взяли участь тридцять претендентів.

В даний час виконуючим обов'язки голови «Укренерго» є Всеволод Ковальчук.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України. У 2015 році «Укренерго» отримало 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн.