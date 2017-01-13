"Нафтогаз" заплатить юристам $6 мільйонів у рамках справи проти Росії щодо активів у Криму

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» за 6,3 млн дол. закупив послуги юридичного супроводу для відстоювання національних інтересів у судовому спорі проти Росії щодо втрати і неможливості використовувати активи в Криму і на Чорному морі.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі публічних закупівель Prozzoro.

Також повідомляється, що договір про закупівлю послуг було укладено 11 січня 2017 року з юридичною компанією Covington & Burling LLP.

Згідно з умовами договору, Covington & Burling LLP буде захищати права та інтереси України під час урегулювання спорів, пов'язаних з втратою або неможливістю використання НАК «Нафтогаз України» майна та недоотриманих доходів на території Криму і Севастополя, внутрішніх морських вод і територіального моря навколо півострова, а також континентального шельфу Чорного і Азовського морів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті анексії Криму Росією в 2014 році українська компанія «Чорноморнафтогаз» втратила свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країни-агресора компенсувати понесені збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.

У кінці листопада 2016 року голова дочірньої компанії «Нафтогазу» - «Чорноморнафтогазу» Світлана Нєжнова повідомила, що російське «Державне унітарне підприємство «Чорноморнафтогаз», яке після анексії Криму незаконно заволоділо українськими активами, щорічно на шельфі Чорного моря видобуває 2 млрд куб. м природного газу і постачає їх на півострів.