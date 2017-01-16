Нафта в плюсі завдяки ослабленню долара та сподіванням на скорочення видобутку

Ціни на нафту малорухливі в ході ранкових торгів у понеділок, але все ж утримують позитивну динаміку завдяки ослабленню долара і надіям інвесторів на те, що країни-члени ОПЕК і держави, що не входять в картель, скоротять видобуток в рамках глобального пакту.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,07 відсотка до $55,49 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,38, на 0,02 відсотка вище за попереднє закриття.

За словами трейдерів, на стороні нафти ослаблення долара, індекс якого знизився на 2,5 відсотка до кошика основних валют з піку, досягнутого на початку січня, пише Рейтер.

Динаміку цін на нафту цього тижня буде визначати курс американської валюти, сказали трейдери, зазначивши, що основна увага буде прикута до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Підтримку нафтовим котируванням надають повідомлення про те, що нафтодобувачі всередині ОПЕК і держави, що не входять в картель, – в рамках зобов'язань про скорочення видобутку – почали знижувати обсяги власного виробництва.

Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і держави, що не входять в картель, раніше уклали першу угоду з 2001 року про спільне скорочення видобутку. Вона офіційно набула чинності 1 січня.

Проте багато аналітиків вважають, що ОПЕК не вдасться повною мірою реалізувати угоду, і прогнозують, що нафтовидобувачі будуть виконувати зобов'язання в рамках пакту на 50-80 відсотків.