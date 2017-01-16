В українських сховищах залишилося 11 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 8 по 14 січня скоротилися на 3,5%, або на 405 млн куб. м, - до 11,055 млрд куб. м з 11,46 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 14 січня сховищ відібрано 52,86 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.